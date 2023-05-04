تنفيذ 98 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق 11 مركز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

و شهدت مدن ومراكز البحيرة عدداً من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 98 قرار إزالة بنطاق 11 مركز على مساحة 17864 م٢ على أراضي أملاك الدولة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.