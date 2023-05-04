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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحريك سعر السولار.. حملات بالمواقف ومحطات الوقود للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب

حملات مكثفة بالمواقف
حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود بالبحيرة

عقب زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز  ١٠ ٪ وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة
وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره ٨.٢٥ جنية للتر.

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تشهد الآن جميع مراكز ومدن المحافظة ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم حملات مكبرة ومشتركة من الوحدات المحلية والتموين والمرور ومشروع المواقف للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات الصادرة ومنها :-

إلتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للإلتزام بها وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

تكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

رفع درجة الاستعداد القصوى و تفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام  بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور  لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

كما تهيب المحافظة بالسادة المواطنين فى حالة اى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الارقام التاليه:- 114 الخط الساخن 
0453349447 او 0453356240 او 0453356397 فاكس أو محمول رقم  01119996050

حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود بالبحيرة
حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود بالبحيرة
حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود بالبحيرة
حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود بالبحيرة
حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود بالبحيرة
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