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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى حب مصر .. "البحيرة" تحتفل باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

أقامت مديرية الصحة بالبحيرة احتفالية كبيرة باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية ، بقاعة التدريب بمديرية الصحة ، فى حضور  الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ،عثمان عبد الرسول وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيره ، والدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية ، والدكتورة هاله بطيشه مدير عام الوقائي بالمديرية ، والمهندسه غادة مكى مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة والدكتورة لمياء الغرباوى مدير ادارة السلامة والصحة المهنية .

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وتم فى نفس التوقيت اقامة برنامج الإحتفالية على مستوى جميع الإدارات الصحية (١٦ إدارة ) والمستشفيات التابعة ( ١٩ ) مستشفى بحضور حوالى (٩٩٠) فرد ، لرفع شعار نحو المشاركة فى بناء ثقافة وقائية فى مجال السلامة والصحة المهنية .

وفى كلمته أمام الحضور ، تحدث الأستاذ الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة ، عن أهمية تطبيق مواد قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣  والذى يستوجب تقييم مخاطر بيئة العمل ، وتطبيق القرارات المنظمة لقانون العمل والذى يوضح مهام ومسئوليات الجهاز الوظيفى للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت من حيث متابعة تنفيذ السياسات التى من شأنها توفير بيئة عمل آمنة ...

وتحدث الأستاذ عثمان عبد الرسول وكيل وزارة القوى العامله كذلك عن قوانين العمل المتعلقه بالسلامة والصحه المهنيه ، وأهمية دور الصحة في سلامة العاملين ، وأكد سيادته على أهمية تكاتف الجهود لسلامة العاملين في جميع المجالات و قد أشار سيادته بضرورة نشر فكر السلامة عامة فى البيوت و الشوارع ايضا .

ثم توالت المحاضرات من السادة الضيوف عن أهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في منشآت الرعاية الصحية .

- وكانت أولى المحاضرات عن تطبيق تشريعات السلامة والصحة المهنية ومجال تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ بالمنشآت ، وحاضر فيها المهندسه غاده مكي مدير ادارة السلامه والصحه المهنيه بالقوى العاملة ومدير مكتب دمنهور .

- وجاءت المحاضرة الثانية عن إصابات وحوادث العمل وطرق وإجراءات الوقاية والإبلاغ ، وحاضر فيها كيميائي عادل حسب النبي خبير واستشاري السلامة والصحة المهنية .

- أما المحاضره الثالثة فكانت عن المخاطر المهنية للعاملين في القطاع الصحي ، حاضر فيها الدكتور جمال المغربي  دكتوراه في علوم الصحة العامة وخبير واستشاري السلامة والصحة المهنية .

وكانت المحاضرة الرابعة وذكرى اليوم العالمي للسلامة والصحه المهنيه في ضوء تحقيق الأهداف المرجوه ،
حاضر فيها كيميائي حامد العمري خبير واستشاري السلامة والصحة المهنية .

ومن الجدير بالذكر أن  منظمة العمل الدولية احتفلت بهذا اليوم لأول مرة عام 2003 ، واختارت المنظمة هذا اليوم الموافق لذكرى ضحايا الحوادث المهنية عام 1996 .
حيث تتم التوعية حول طرق الوقاية من الأمراض والحوادث المختلفة التي يتعرض لها العاملين خلال أعمالهم اليومية المعتادة .

 

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