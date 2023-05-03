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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بالبحيرة

مصرع سائق بالبحيرة
مصرع سائق بالبحيرة

لقي سائق مصرعه في الحال، بينما أصيب آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء انقلاب جرار زراعي يحمل القمح، بمياه ترعة الحاجر بطريق حوش عيسى - الدلنجات بمحافظة البحيرة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد وقوع حادث انقلاب جرار زراعي يسحب عدد 2 كساحة تحمل 2 كومباين لحصاد القمح، بطريق الدلنجات - حوش عيسى فى مياه ترعة الحاجر، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة أخر بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى حوش عيسى المركزي.

أسفر الحادث عن مصرع محمد إبراهيم أبو الديار، سائق، وإصابة ياسين عادل شحت، 25 عاما، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وقام طاقم الحماية المدنية بانتشال الجرار والكومباين من المجري المائي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على اسبابها وملابساتها.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بمديرية أمن البحيرة وقوع حادث مستشفى حوش عيسى مديرية أمن محافظة البحيرة

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