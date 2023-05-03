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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لعلاج حديثي الولادة.. إجراء مسح سمعي على 401 ألف طفل بالبحيرة

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أكد هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم إجراء المسح السمعى لعدد 401 ألف و812 طفل حديث الولادة بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق المبادرة حتى اليوم .

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كما تم تحويل 2000 طفل بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 3 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

جدير بالذكر أن المبادرة ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية لإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث يتم تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد ووضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها

وتستهدف المبادرة إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف أو فقدان السمع وذلك من خلال 120 وحدة صحية موزعين على 16 إدارة صحية و240 فريق طبي وذلك لفحص حديثي الولادة خلال 28 يوماً من ولادتهم حيث يتم التشخيص الملائم خلال 3 أشهر من ولادة الطفل.

ذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة بالبحيرة.

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