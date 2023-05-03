رفع 940 طن قمامة ومخلفات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمراكز المحمودية و شبراخيت و بدر و دمنهور بتنفيذ حملات نظافة مكبرة أسفرت عن رفع 940 طن قمامة، حيث يتم بصفة دورية ومستمرة رفع ونقل القمامة والمخلفات إلى مصانع تدوير القمامة بالمحافظة.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحليه لمركز ومدينة أبو حمص بمتابعة أعمال زراعة وتشجير الجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور

أعمال زراعة ورى المزروعات بشارع مضرب الارز لإضفاء الطابع الجمالي على المدينة.

وفى مركز ومدينة أبو المطامير تم متابعة أعمال تشجير الحديقة المركزية ضمن أعمال التطوير الجارية بالمدينة.

وبمركز ومدينة الدلنجات تم متابعة أعمال رى الحدائق ونظافة وتقليم الأشجار وقص سعف النخيل للإرتقاء بالمظهر العام بمدخل المدينة.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمتابعة إنتظام العمل بمصنع تدوير المخلفات بحوش عيسى حيث يتم يوميا إستقبال سيارات النقل الوسيطة سعة 20 طن لنقل القمامة من 9 وحدات محلية لإعادة تدويرها وتحقيق أقصى إستفادة منها.

ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف حملات إزالة القمامة والمخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها من خلال نقلها من المحطات الوسيطة وأماكن تجميع المخلفات لمصانع التدوير، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.