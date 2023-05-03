تموين البحيرة.. ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية ،بتنفيذ حملات تموينية على المخابز البلدية بكوم حمادة أسفرت عن ضبط 3 مخابز لتصرفهم فى 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، و 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ،و 5 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.