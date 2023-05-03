رفع 179 حالة إشغال طريق خلال حملة مسائية بالبحيرة

كلف محمد نعمة كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، و محمد بهنسي نائب رئيس المدينة و أحمد بشير رئيس قسم الإشغالات والجهاز المعاون بتنفيذ وتكثيف الحملات التى تنفذ لرفع الإشغالات على مستوى مركز ومدينة دمنهور .

هذا وقد أسفرت الحملة عن ضبط 179 مخالفة من مناطق الجمهورية و عبد السلام الشاذلى و الكوبرى العلوى و الساعه و عرابي و المعهد الدينى و الأتوبيس و النادى

وقد أكد "رئيس المدينة" على ضرورة الضبط والقضاء على الإشغالات والتعديات احتراماً لحق المواطنين فى الاستخدام الآمن للطريق وتجنب الحوادث المرورية وذلك حفاظاً على هيبه الدولة.

ذلك فى إطار السياسة العامة للدولة والاهتمام بالمظهر الحضارى والحفاظ على حق المارة فى إستخدام الطريق .