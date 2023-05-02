صوامع وشون البحيرة تستقبل 37 ألف طن قمح

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة والذي إنطلق إعتباراً من 8 إبريل المنقضي وحتى نهاية أغسطس 2023 ، مشيرةً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 335830 فدان ، وإن إجمالى عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز 627 ألف طن ، وأنها كافية لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام .

أشارت نائب محافظ البحيرة أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي ، لافتة أنه تم توريد 37 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع المحافظة.

وشددت على المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتى التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع ، حيث تبدأ أعمال لجان إستلام القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة .

يذكر أن القرار الوزاري قد حدد سعر القمح المحلي المورد نسبة نقاء 23.5 سعرة 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاء 23 سعرة 1475 للأردب، ودرجة نقاء 22.5 سعرة 1450 للأردب، على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.