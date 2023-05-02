نهال بلبع تتابع أعمال 5 طرق بنطاق محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه جاري العمل على رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة.

حيث قامت مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندسه كريمة عاشور مدير المديرية بمتابعة الأعمال الجارية، بعدد 5 طرق بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى وبدر وأبو حمص ، وهى طريق سنهور وطريق نفره بمركز دمنهور وطريق الكوم الأخضر والرزيمات والطرانة بمركز حوش عيسى وطريق دفشو وعلى ماهر وخط النار والكريون والطرفاية ومنشأة بولين بمركز كفر الدوار و طريق الزينى الجماميزى والجرادات وجواد حسني والنخلة البحرية وفرج راضى بمركز أبو حمص وطريق مدرسة الزراعة السلخانة والطريق القديم والمستوصف .

حيث تم مسح وتمهيد طبانات تلك الطرق وإزالة أي تعديات عليها ،وذلك بالاستعانه بمعدات المديرية.

وأكدت نائب المحافظ، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.