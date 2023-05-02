بالصور.. تنفيذ 282 قرار إزالة للتعديات على الأراضي بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافه مدن و مراكز المحافظة لإزالة التعديات والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية ، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

إزالة التعديات بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة

وذلك مع إنطلاق الموجه 21 للازالات ، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها

وقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة منذ إنطلاق الموجه فى 29 أبريل وحتى 1 مايو 2023 م بتنفيذ 282 قرار إزالة على مساحة 50412 م٢ على اراضى أملاك الدولة والولايات الاخرى

وشددت نائب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى و إزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات إستغلال البعض فترة أجازة عيد الفطر المبارك حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.