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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص بالطريق الصحراوي بالكيلو 107 بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى وادي النطرون العام وتحرر المحضر اللازم.

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

وأسفر الحادث عن إصابة كل من " أمين محمد أمين، 19 سنة، الشرقية، حياة كارم إبراهيم، 24 سنة، الشرقية، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، 20 سنة، القاهرة، شوقي ناجي، 64 سنة، مطروح، سلوي سعيد أحمد، 24 سنة، مطروح، أحمد محمد سلامة، 54 سنة، مطروح، يوسف شعبان محمد، 24 سنة، كفر الشيخ، محمد مجدي على، 42 سنة، الإسكندرية، محمد حسين سعد، 17 سنة، محمود محمد السيد، 30 سنة، الشرقية، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تصادم ميكروباص طريق مصر اسكندرية الصحراوي مركز شرطة وادي النطرون وقوع حادث تصادم إصابة 10 أشخاص

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