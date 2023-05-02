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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن سماد زراعى مجهول المصدر بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بشن حملات تموينية بمراكز دمنهور والمحمودية و رشيد و الدلنجات.

وأسفرت الحملات بمركز دمنهور عن ضبط 140 عبوة منتجات أجبان زنة العبوة 500 جم منتهية الصلاحية و  90 عامود لانشون زنه الواحد 5 كجم بإجمالي نصف طن لانشون منتهي الصلاحية و 20 صفيحة جبنة زنه الصفيحة 10 كجم منتهية الصلاحية.

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وفي مركزى المحمودية ورشيد تم ضبط 500 كجم سلع غذائية مجهولة المصدر وبدالين تموين قاما بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية و بدالين تموين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد الصرف للمواطنين ومخبزين لتصرفهم فى 148 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و  مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل و عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و  4محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي مركز الدلنجات تم ضبط  طن سماد زراعى مجهول المصدر و 300 لتر سولار تم تجميعهم بأحد العهده الباطنيه و  كما تم تحرير 7محاضر عدم اعلان عن أسعار المقررات التموينية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الرقابة التموينية التموين والتجارة التجارة الداخلية حملات تموين دقيق بلدي مدعم سلع غذائية مجهولة المصدر سوق السوداء صرف السلع التموينية مجهول المصدر مباحث التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية مركز دمنهور منتهية الصلاحية

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