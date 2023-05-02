عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري البحيرة يضبط 2403 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة

شنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة دكتور أشرف محي الدين مدير المديرية، حملة مكبرة  لعلاج ورعاية الحيوانات.

وأسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة، خلال الأسبوع المنتهى فى 27 أبريل 2023 م بالنسبة إدارة الرعاية البيطريه وصل إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 1308حيوان ، وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلة واحده بإجمالي 200 حيوان معالج .

بيطرى البحيرة

  إدارة الوقاية تم تحصين(8724) رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (3600 ) طائر، وتم إصدار عدد (170) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

txt

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بالبحيرة

txt

بالصور.. تنفيذ 282 قرار إزالة للتعديات على الأراضي بالبحيرة

إداره الأمراض المشتركه تم اختبار 64 حاله، لمرض البروسيلا كما تم اختبار 48 حاله لمرض السل

إدارة الإرشاد تم عمل 9 ندوات إرشادية تضمنت 26 موضوع مختلف و إدارة المجــازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات 738  حيوان ، وعدد مذبوحات الدواجن 157316 طائر و تم عمل 3 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 10 قضايا بإجمالي مضبوطات 2403 كجم .

  إدارة الرعاية التناسلية  تم إجراء الفحص التناسلي لعدد 450 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 131 رأس ماشية و تم علاج 319 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة

 وحدة المعامل تم عمل 5 إختبارات حساسية للألبان ، وعدد 1 إختبار تحديد نسبة العد الفطرى فى اللبن.
 

البحيرة بيطري البحيرة الرعاية البيطرية الحملة القومية للتحصين الحمى القلاعية المجازر الحكومية المجازر رعاية الحيوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

بالاسماء.. تعرف على الأندية الموافقة علي خوض السوبر بدلا من الزمالك

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

ترشيحاتنا

قرارات مهمة من الجامعة العربية بشأن تطورات الأوضاع في السودان

جوبا: الجيش السوداني والدعم السريع وافقا على هدنة 7 أيام

سلمى دهسها توكتوك أثناء ذهابها لدرس خصوصي.. ووالدها: صاحبه مدمن وعاوز حقها

ضربها حتي الموت..ضبط أب متهم بقتل ابنته بالشرقية

بينها مصر.. شركة طيران روسية تعلن تسيير 130 رحلة أسبوعيا لـ3 دول

بعد الضربات الروسية.. ضابط مخابرات بريطاني يكشف عن كارثة تهدد أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

سعرها 4 مليون جنيه.. طالب جائع يأكل موزة عمل فني بكوريا

فيديو

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ