بيطري البحيرة يضبط 2403 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

شنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة دكتور أشرف محي الدين مدير المديرية، حملة مكبرة لعلاج ورعاية الحيوانات.

وأسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة، خلال الأسبوع المنتهى فى 27 أبريل 2023 م بالنسبة إدارة الرعاية البيطريه وصل إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 1308حيوان ، وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلة واحده بإجمالي 200 حيوان معالج .

بيطرى البحيرة

إدارة الوقاية تم تحصين(8724) رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (3600 ) طائر، وتم إصدار عدد (170) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

إداره الأمراض المشتركه تم اختبار 64 حاله، لمرض البروسيلا كما تم اختبار 48 حاله لمرض السل

إدارة الإرشاد تم عمل 9 ندوات إرشادية تضمنت 26 موضوع مختلف و إدارة المجــازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات 738 حيوان ، وعدد مذبوحات الدواجن 157316 طائر و تم عمل 3 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 10 قضايا بإجمالي مضبوطات 2403 كجم .

إدارة الرعاية التناسلية تم إجراء الفحص التناسلي لعدد 450 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 131 رأس ماشية و تم علاج 319 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة

وحدة المعامل تم عمل 5 إختبارات حساسية للألبان ، وعدد 1 إختبار تحديد نسبة العد الفطرى فى اللبن.

