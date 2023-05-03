العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه ترعة بالبحيرة

عثر الأهالى منذ قليل على جثة مجهولة الهوية، داخل ترعة الخندق الشرقى، أمام قرية الخوالد بنطاق قرية الضهرية، بنطاق دا ائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وتم انتشال الجثمان وتم نقله إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى ايتاى البارود وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة ايتاى البارود الجزئية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر داخل ترعة الخندق الشرقى، أمام قرية الخوالد بنطاق قرية الضهرية التابعة لدائرة المركز وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشاب فى منتصف العقد الثالث من العمر ولم يتم التعرف على هويته ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.