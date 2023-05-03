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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص غرقاً داخل ترعة تليمة بالبحيرة

العثور على جثة رجل
العثور على جثة رجل بالبحيرة

لقى شخص فى العقد الخامس من العمر ، مصرعه غرقا داخل ترعة تليمة طريق السمانى قرية دنشال التابعة لدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصاريح الدفن.

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العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه ترعة بالبحيرة

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رفع 179 حالة إشغال طريق خلال حملة مسائية بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور ، يفيد بوصول شخص في العقد الخامس من العمر إلى مستشفى دمنهور التعليمى جثة هامدة ادعاء غرقه داخل إحدى الترع التابعة لقرية دنشال التابعة لدائرة المركز ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى ، وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع " لطفى فتحى محمد عبد ربة"  50 سنة مقيم قرية دنشال أثر غرقه داخل ترعة تليمة طريق السمانى قرية دنشال وقد تم انتشال الجثمان وتم نقله الى مستشفى دمنهور التعليمي بعد الانتهاء من المعاينة وجارى المتابعة ، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة  وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البحيرة العثور على جثة العقد الخامس الجثة تحت تصرف النيابة مدير أمن البحيرة مصرع شخص

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