تنفيذ 122 قرار إزالة على مساحة 12137م2 ضمن الموجة 21 بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات، ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 122 قرار إزالة بنطاق 13 مركز على مساحة 12137 م2 على أراضي أملاك الدولة.

وشددت نائب المحافظ، بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وذلك في اطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.