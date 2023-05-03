تسليم شهادات اجتياز برنامج سفراء الوعى بمكتبة مصر في البحيرة

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الحفل الذي أقامته مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، لتسليم شهادات "سفراء الوعى" لعدد من موظفى الإدارات والقطاعات المختلفة الذين إجتازوا برنامج "سفراء الوعى".

البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" وذلك بحضور الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، واللواء أ.ح دكتور حافظ حسن مساعد وزير التجارة والصناعة السابق.

وفى كلمتها تقدمت نائب محافظ البحيرة، بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة القادة وذلك تقديراً لدورها الكبير والمؤثر باعتبارها مؤسسة فاعلة فى بناء الإنسان المصري وتشكيل وعيه وتنمية أفكاره، مؤكدة على أهمية إعداد الكوادر الإدارية الشابة فى جميع الإدارات والجهات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية ورفع الوعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تحديات العصر و بناء كوادر قيادية للعمل فى مجال الوعى وإمدادها وصقلها بالخبرات والمهارات اللازمة لتحسين الأداء العام بالدولة وتحمل تبعات المستقبل فى الإدارة والقيادة.

كما تقدمت د. نهال بلبع، بالتهنئة لكافة الحضور لاجتيازهم البرنامج، مشيرة إلي إنهم نموذج يحتذى به فى تحمل مسئولية نشر الوعي بمختلف أشكاله وصوره لا سيما فى مواجهة الشائعات وكونهم قدوة لأقرانهم فى التمسك بالقيم والأخلاق وتعاليم شرائعنا السمحة، مشددة على أهمية اتباع مصادر المعلومات الصحيحة عند تشكيل وجهات النظر المختلفة فى شتى القطاعات وبخاصةً فى ظل حالة المرونة المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي.

وأضافت أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الثقافة ونشر الوعي وبناء الإنسان، سيتم خلال الأيام القليلة القادمة استلام أول مكتبة متنقلة للعمل بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضم مجموعة من أفضل الكتب والمؤلفات للعمل على نشر ثقافة القراءة بالإضافة إلي إقامة العديد من الأنشطة الثقافية مثل ورش الحكي والرسم والموسيقى والإنشاد.

وفى ختام كلمتها تقدمت نائب محافظ البحيرة بالتهنئة لعمال محافظة البحيرة وعمال مصر كافة بمناسبة الإحتفال بعيد العمال، مشيدة بدورهم المشهود فى بناء الدولة المصرية على مر العصور، فضلا عن جهودهم المخلصة والدؤوبة فى المشروعات القومية التي تمثل ركن أساسي فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى كلمته أشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بالجهود الكبيرة التي تتم على أرض محافظة البحيرة، كما وجه الشكر للدكتورة نهال بلبع، وكافة القيادات التنفيذية لدعمهم المتواصل للأنشطة والبرامج الثقافية والإجتماعية التي تستهدف بناء وعي حقيقي يستند على العلم ويدعم الانتماء ويحقق للوطن أهدافه، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى تأهيل 27 ألف قيادة توعوية كدفعة أولى تعمل كسفراء للوعى وتكون قادرة على نشر الوعى فى المجالات التنموية، الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية، الإعلامية، السياحية، البيئية، الزرعية، الصحية والرياضية.

مضيفاً أنه يراعى فى تأهيل القيادات التنوع الثقافى والمكانى بحيث يتم الوصول الى كافة القرى والمراكز والمدن والمحافظات لنشر الوعى بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة، مشيراً إلي أنه يستفيد من البرنامج المرشحين من الجهات الشريكة وأعضاء مؤسسة القادة بجميع أنحاء الجمهورية، ويحصل المشارك على شهادة معتمدة ويسجل على منصة وزارة التضامن الإجتماعي كسفير للوعى، ويقدم هذا البرنامج كمنحة مجانية.

هذا وقد تم إهداء درع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، تقديراً لجهودها الكبيرة بمحافظة البحيرة.

حضر الحفل، فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، احمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور ، محمد محسن محاضر علوم الحاسب بالمعهد الأمنى بكلية الشرطة.