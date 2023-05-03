عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم شهادات اجتياز برنامج سفراء الوعى بمكتبة مصر في البحيرة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الحفل الذي أقامته مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، لتسليم شهادات "سفراء الوعى" لعدد من موظفى الإدارات والقطاعات المختلفة الذين إجتازوا برنامج "سفراء الوعى".

البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" وذلك بحضور الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، واللواء أ.ح دكتور حافظ حسن مساعد وزير التجارة والصناعة السابق.

txt

مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بالبحيرة

txt

لعلاج حديثي الولادة.. إجراء مسح سمعي على 401 ألف طفل بالبحيرة

وفى كلمتها تقدمت نائب محافظ البحيرة، بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة القادة وذلك تقديراً لدورها الكبير والمؤثر باعتبارها مؤسسة فاعلة فى بناء الإنسان المصري وتشكيل وعيه وتنمية أفكاره، مؤكدة على أهمية إعداد الكوادر الإدارية الشابة فى جميع الإدارات والجهات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية ورفع الوعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تحديات العصر و بناء كوادر قيادية للعمل فى مجال الوعى وإمدادها وصقلها بالخبرات والمهارات اللازمة لتحسين الأداء العام بالدولة وتحمل تبعات المستقبل فى الإدارة والقيادة.

كما تقدمت د. نهال بلبع، بالتهنئة لكافة الحضور لاجتيازهم البرنامج، مشيرة إلي إنهم نموذج يحتذى به فى تحمل مسئولية نشر الوعي بمختلف أشكاله وصوره لا سيما فى مواجهة الشائعات وكونهم قدوة لأقرانهم فى التمسك بالقيم والأخلاق وتعاليم شرائعنا السمحة، مشددة على أهمية اتباع مصادر المعلومات الصحيحة عند تشكيل وجهات النظر المختلفة فى شتى القطاعات وبخاصةً فى ظل حالة المرونة المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي.

وأضافت أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف الثقافة ونشر الوعي وبناء الإنسان، سيتم خلال الأيام القليلة القادمة استلام أول مكتبة متنقلة للعمل بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضم مجموعة من أفضل الكتب والمؤلفات للعمل على نشر ثقافة القراءة بالإضافة إلي إقامة العديد من الأنشطة الثقافية مثل ورش الحكي والرسم والموسيقى والإنشاد.

وفى ختام كلمتها تقدمت نائب محافظ البحيرة بالتهنئة لعمال محافظة البحيرة وعمال مصر كافة بمناسبة الإحتفال بعيد العمال، مشيدة بدورهم المشهود فى بناء الدولة المصرية على مر العصور، فضلا عن جهودهم المخلصة والدؤوبة فى المشروعات القومية التي تمثل ركن أساسي فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

وفى كلمته أشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بالجهود الكبيرة التي تتم على أرض محافظة البحيرة، كما وجه الشكر للدكتورة نهال بلبع، وكافة القيادات التنفيذية لدعمهم المتواصل للأنشطة والبرامج الثقافية والإجتماعية التي تستهدف بناء وعي حقيقي يستند على العلم ويدعم الانتماء ويحقق للوطن أهدافه، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى تأهيل 27 ألف  قيادة توعوية كدفعة أولى تعمل كسفراء للوعى وتكون قادرة على نشر الوعى فى المجالات التنموية، الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية، الإعلامية، السياحية، البيئية، الزرعية، الصحية والرياضية.

مضيفاً أنه يراعى فى تأهيل القيادات التنوع الثقافى والمكانى بحيث يتم الوصول الى كافة القرى والمراكز والمدن والمحافظات لنشر الوعى بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة، مشيراً إلي أنه يستفيد من البرنامج المرشحين من الجهات الشريكة وأعضاء مؤسسة القادة بجميع أنحاء الجمهورية، ويحصل المشارك على شهادة معتمدة  ويسجل على منصة وزارة التضامن الإجتماعي كسفير للوعى، ويقدم هذا البرنامج كمنحة مجانية.

هذا وقد تم إهداء درع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، تقديراً لجهودها الكبيرة بمحافظة البحيرة.

حضر الحفل، فايزه زايد  وكيل وزارة التضامن الإجتماعي،  احمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور ، محمد محسن محاضر علوم الحاسب بالمعهد الأمنى بكلية الشرطة.

 

البحيرة الدكتورة نيفين القباج التنمية المستدامة التكنولوجية التضامن الاجتماع التجارة والصناعة القيادة السياسية المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

موضوعات متعلقة

مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بالبحيرة

لعلاج حديثي الولادة.. إجراء مسح سمعي على 401 ألف طفل بالبحيرة

تنفيذ 122 قرار إزالة على مساحة 12137م2 ضمن الموجة 21 بالبحيرة

رفع 940 طن قمامة ومخلفات بالبحيرة

تموين البحيرة.. ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم

مصرع شخص غرقاً داخل ترعة تليمة بالبحيرة

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مياه ترعة بالبحيرة

رفع 179 حالة إشغال طريق خلال حملة مسائية بالبحيرة

ترشيحاتنا

كأس السوبر .. مصر للطيران تنشر صورا للاعبي بيراميدز أثناء سفرهم |شاهد

كرم جبر : هذا اليوم انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

سياسي فرنسي يكشف تورط أمريكا في الهجوم على الكرملين.. تفاصيل

فيديو غريب.. رجلا أمن يحاولان الصعود لقبة الكرملين قبل هجوم المسيرات

عبد المحسن سلامة: الحوار الوطني له هدف معين والدولة تأخذه على محمل الجد

رسميًا .. موسيماني يقود أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره بالدولار.. شاهد إلهام شاهين بفستان مثير في أستراليا

أزمة جماهير الزمالك في السوبر| هتشجع بيراميدز أم تسترد قيمة التذاكر ؟

50 ألف حبة لؤلؤ.. فستان كيم كارداشيان يشعل السوشيال ميديا

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

فيديو

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ