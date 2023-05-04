السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد الالتزام بالتعريفة الجديدة في مواقف دمنهور

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة صباح اليوم بجولة تفقدية بمجمع مواقف سيارات الأجرة بدمنهور ، لمتابعة انتظام العمل وعدم وجود اي معوقات عقب زيادة تعريفة الركوب بنسبة ١٠٪ وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة صباح اليوم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره ٨.٢٥ جنيه للتر.

كما تابع السكرتير المساعد من غرفة العمليات المركزية بالديوان العام جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن ومنها الالتزام بالإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وكذا على السيارات والتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وتشديد الرقابة للإلتزام بها وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

تكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

رفع درجة الاستعداد القصوى و تفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود

وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين فى حالة اى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الارقام التاليه:- 114 الخط الساخن

0453349447 او 0453356240 او 0453356397 فاكس أو محمول رقم 01119996050