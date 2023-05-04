بعد زيادة سعر السولار.. تعرف على أسعار تعريفة المواصلات الجديدة بالبحيرة

شهدت محافطة البحيرة اليوم الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز ١٠ ٪ وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره ٨.٢٥ جنية للتر.



وتم تحديد التعريفة الجديدة وفقا للجداول المرفقة و تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وعلى أن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للإلتزام بها وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وحدات مرورية للمتابعة

تكليف إدارة مرور البحيرة والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

رفع درجة الاستعداد القصوى و تفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

كما تهيب المحافظة بالسادة المواطنين فى حالة اى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الارقام التاليه:- 114 الخط الساخن

0453349447 او 0453356240 او 0453356397 فاكس أو محمول رقم 01119996050

أسعار الموصلات بالبحيرة

أسعار الموصلات بالبحيرة

أسعار الموصلات بالبحيرة

أسعار الموصلات بالبحيرة

أسعار الموصلات بالبحيرة

أسعار الموصلات بالبحيرة

أسعار الموصلات بالبحيرة

أسعار الموصلات بالبحيرة

أسعار الموصلات بالبحيرة

أسعار الموصلات بالبحيرة



