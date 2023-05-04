بعد زيادة سعر السولار.. تعريفة الركوب الجديدة بجميع مواقف محافظة البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023، عن تعريفة الركوب الجديدة داخل المحافظة، وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره 8.25 جنية للتر.

تعريفة ركوب من مركز إلى مدينة دمنهور :

حوش عيسى إلى دمنهور ٧,٥٠ جنيهاً

النوبارية إلى دمنهور ١٦,٥٠جنيهاً

أبو المطامير إلى دمنهور ٩,٥٠ جنيهاً

إيتاى البارود إلى دمنهور ٧,٥٠ جنيهاً

رشيد إلى دمنهور ١٤,٥٠ جنيهاً

نديبة إلى دمنهور ٤,٥٠ جنيهاً

كوم الأخضر إلى دمنهور ٧,٥٠ جنيهاً

زاوية غزال إلى دمنهور ٤ جنيهاً

الأبعادية إلى دمنهور ٣ جنيهاً

خطوط مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور :

كفر الدوار إلي دمنهور ٨,٧٥ جنيهاً

أبو حمص إلي دمنهور ٥,٥٠جنيهاً

كوم حمادة إلي دمنهور ٩,٥٠ جنيهاً

الدلنجات إلي دمنهور ٧,٥٠ جنيهاً

مركز بدر إلي دمنهور ١٥,٥٠ جنيهاً

إدفينا إلي دمنهور ٩,٥٠ جنيهاً

المحمودية إلي دمنهور ٧.٥٠ جنيهاً

شبراخيت إلي دمنهور ٧,٥٠ جنيهاً

دسوق إلي دمنهور ٧ جنيهاً

إدكو إلي دمنهور ٩,٥٠ جنيهاً

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

حيث تشهد الان جميع مراكز ومدن المحافظة ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم حملات مكبرة ومشتركة من الوحدات المحلية والتموين والمرور ومشروع المواقف للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة.

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

رفع درجة الاستعداد القصوى و تفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتهااللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة

تعريفة ركوب مركز و مدينة دمنهور بالبحيرة