نشوب حريق في حظيرة مواشي بالبحيرة

نشب قبل قليل حريق داخل حظيرة مواشي بقرية جبارس التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى نفوق بعض رؤس الماشية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد نشوب حريق داخل حظيرة مواشي بقرية جبارس التابعة لدائرة شرطة المركز، مما أدى إلى نفوق بعض رؤس الماشية وحرر المحضر اللازم.

نشوب حريق في حظيرة مواشي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بعدد من سيارت الإطفاء، وفضلت المرافق عن مكان الحريق وفرض كردون أمنى حماية لأرواح المواطنين.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخمادة، وتبين أن الحريق داخل حظيرة مواشي ملك كل من « كارم م ال ، «وخميس م ال »، وأسفر الحريق عن نفوق 6 رؤس ماشية.

وأشارت التحريات الأولية حول الحادث إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأبلغت إدارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة - سبب الحريق ماس كهربائى.