عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد.. صور

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ميناء الصيد برشيد، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر الدمينى  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد و أيمن عطية عضو مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، ومحمد زيد  المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد وأعضاء الجهاز الإشرافى بالمشروع والجهات المعنية والنائب هشام الجاهل  عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

وتفقدت مباني ومنشآت الميناء والأعمال الإنشائية والهندسية وشملت (مبني الإدارة - مبني ورش الصيانة والترميم والطلاء - خزان المياه الأرضي - مبني تشوين المهمات - الورش الهندسية التخصصية - غرف الكهرباء - عنابر بيع الجملة والتجزئة - مصنع التعليب - مصنع الثلج - مصنع شباك الصيد - مبني الثلاجات - المنشأة الجمركية - الخزانات).

txt

أسرار الطفولة.. صديق مصطفى درويش يكشف معلومات لأول مرة عن الراحل

txt

ضبط 89 ألف لتر سولار بمحطتين بمركزى أبو حمص وإيتاي البارود بالبحيرة

هذا وقد قام المدير التنفيذي لمشروع تطوير رشيد باستعراض "presentation عرض تقديمي" تضمن قرارات إقامة المشروع وأهدافه والقرارات المنظمة له والجهات المشاركة به والموقف التنفيذي والمالي والإداري والفني للمشروع ومراحله والمخطط الزمني المحدد لنهو الأعمال إيذاناً بالتشغيل التجريبي.

حيث أكدت د/ نهال بلبع، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلي توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، والميناء يعد هو الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية.

مشيرة إلي أهمية المشروع نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين.

كما شددت نائب محافظ البحيرة علي سرعة نهو أعمال الترفيق (الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الاتصالات والإنترنت) وكذا التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلي تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، كما وجهت بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظًا علي المال العام.

مؤكدة أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، مؤكدة على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.

من الجدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد هو الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

 

البحيرة المشروعات القومية العملاقة مركز ومدينة رشيد رئيس الوحدة المحلية الصيانة والترميم الأعمال الانشائية التشغيل التجريبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

ترشيحاتنا

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

قناة إسرائيلية: حماس دخلت المشهد العسكري في الضفة بقوة

Meteosat-12.. قمر صناعي أوروبي جديد يكشف كوارث الطقس قبل حدوثها

الأهلي الغالي.. جماهير القلعة الحمراء تساند الفريق قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

حكايات من مسيرته.. حيدر حيدر حياة مليئة بالترحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ