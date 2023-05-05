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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحة البحيرة: الكشف على 1445 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الناصر بأبو المطامير يومي الأربعاء والخميس ٣و٤ / ٥ / ٢٠٢٣م  ، وتم الكشف خلالها على ١٤٤٥  مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية  .

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ، حيث سجلت عيادتي الباطنة ٢٨٦ وعيادتي الأطفال ٣١٥ وعيادة الجراحة ١٣٨ وعيادة النساء ١٦٨ وعيادة تنظيم الأسرة ٣١ وعيادة الأنف والأذن ٢٠٦ وعيادة العظام ٢٢٧ وعيادة الأسنان ٨٨ .

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

ذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وإشراف الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية .

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