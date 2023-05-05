صحة البحيرة: الكشف على 1445 مواطنا بالمجان خلال قافلة طبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الناصر بأبو المطامير يومي الأربعاء والخميس ٣و٤ / ٥ / ٢٠٢٣م ، وتم الكشف خلالها على ١٤٤٥ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية .

قافلة طبية بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ، حيث سجلت عيادتي الباطنة ٢٨٦ وعيادتي الأطفال ٣١٥ وعيادة الجراحة ١٣٨ وعيادة النساء ١٦٨ وعيادة تنظيم الأسرة ٣١ وعيادة الأنف والأذن ٢٠٦ وعيادة العظام ٢٢٧ وعيادة الأسنان ٨٨ .

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

ذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وإشراف الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية .