رفع درجة الاستعداد قبل انطلاق امتحانات النقل للمرحلتبن الإعدادية والثانوية بالبحيرة.. غداً

اختتمت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب المرحلة الإبتدائية بمحافظة البحيرة والتى انطلقت يوم 5/1 واستمرت حتى 5/6 /2023، وسط استعدادات مكثفة لبدء امتحانات النقل للمرحلتبن الإعدادية والثانوية غدا.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لاستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف مراحل التعليم.

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأن امتحانات الفصل الدراسي الثانى للمرحلة الابتدائية اختتمت اليوم، حيث أدى طلاب الصف السادس الابتدائى امتحاناتهم فى مادتى اللغة الإنجليزية و العلوم كما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائى الامتحان فى مادتى الرياضة واللغة الإنجليزية.

واضاف أنه من المقرر أن تنطلق غدا الاحد ٧ مايو امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية وكذا بالمرحلة الثانوية.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وإتباع إجراءات التأمين والسلامة لكامل اللجنة وخاصة الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والإجابة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتلقى أي شكاوى والعمل على تذليل ما يعترضها من معوقات أولاً بأول.

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع ويوسف الديب بأطيب الأمنيات لأبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق والتفوق.