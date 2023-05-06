ضبط مخبز قام بتجميع 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكزأبو المطامير و دمنهور و كوم حمادة أسفرت عن :-

بمركز أبو المطامير تم ضبط :-

- 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز.

حملات تمونية بالبحيرة

حملات تمونية بالبحيرة

وفى مركز دمنهور تم ضبط :-

- مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرام للرغيف وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين.

- مخبز قام بتجميع 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبحملة مماثلة بمركز كوم حمادة تم تحرير :

- 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- محضرين عدم إعلان عن سعر و وزن الرغيف

- محضر عدم نظافه أدوات العجين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.