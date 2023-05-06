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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الموجة 21 ".. إزالة 19حالة تعد بمركز مطاى بالمنيا

الموجة 21
الموجة 21

تواصل مراكز المحافظة، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا . 

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من جانبه قال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، انه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز مطاي، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ١٩ حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها ١١ حالة تعدي على أراضى زراعية بمساحه١٤٨٧.٥٠ متر، و ٨ حالات إصلاح زراعي بمساحة ١٢٧٠ متر. 

 

جاء ذلك بحضور نائب رئيس المركز وحكمدار شمال ومركز شرطة مطاي وعدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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