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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكون من 25 ماسة .. تاريخ عقد مميز ارتدته الملكة كاميلا في حفل تشارلز الثالث

الملكة كاميلا
الملكة كاميلا

اختارت الملكة كاميلا عقدا ماسيا مميزا ذو تاريخ عريق لارتداءه في حفل تتويج زوجها الملك تشارلز اليوم، وهي قطعة هامة من التاريخ الملكي.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” اختارت الملكة كاميلا - كما توقع الخبراء - ارتداء قطعة في التاريخ الملكي، وهي قلادة لاهور الماسية، لكنها اختارت أقراط غير متطابقة معه.

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وتقول خبيرة المجوهرات الملكية لورين كيهنا عن هذه القلادة: "صنعت القلادة للملكة فيكتوريا لتقدم رابطًا قويا بين كاميلا وأسلافها، وكانت ترتديه كل الملكات في كل تتويج منذ عام 1902، وهن الملكة ألكسندرا والملكة ماري والملكة إليزابيث الملكة الأم والملكة إليزابيث الثانية".

صُنعت القلادة بواسطة Garrard وقدم إلى الملك عام 1858 ، ويتكون من 25 ماسة متدرجة متدرجة مع قلادة من الألماس عيار 22.48 قيراط ، تُعرف باسم لاهور دايموند.

لكن تاريخها معقد. عندما ورثت الملكة فيكتوريا العرش البريطاني من والدها ، انتقل تاج هانوفر إلى عمها - الملك إرنست أغسطس الأول - لأن الدولة لم تعترف بالقيادات النسائية.

وتبع ذلك صراعًا بين الملكين على مجوهرات الملكة شارلوت. استمرت لأكثر من عقد ، وفي ديسمبر 1857 ، قررت المحاكم لصالح هانوفر، وقررت الملكة فيكتوريا، بعد حزنها لفقدان الكثير من مجوهراتها المفضلة ، طلب قطع جديدة خاصة بها - ويعتقد أنها استخدمت ماسات كبيرة مأخوذة من شارة جارتر لصنع القلادة والأقراط .

وحتى عام 1849 ، كانت جزءًا من خزانة لاهور في باكستان الحالية (ثم منطقة البنجاب). عندما استولى البريطانيون على المنطقة ، تمت إزالة الماس من الخزانة ، وعلى حد وصف المجموعة الملكية ، "قدم إلى الملكة فيكتوريا عام 1851".

تم دمجها لاحقًا في عقد التتويج - وعلى الرغم من أن هذه القطعة لا تزال أقل إثارة للجدل من الماس كوهينور  Koh-i-Noor، الذي تم خلعه من تاج الملكة ماري الآن بعد أن ترتديه كاميلا للتتويج.

لكن بالنسبة للملكة فيكتوريا، ظل عقد التتويج من أكثر قطع المجوهرات المفضلة لديها. والآن ارتدتها الملكة كاميلا في التاريخ الملكي إلى العصر الحديث.

الملك تشارلز تتويج الملك تشارلز الملكة كاميلا

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