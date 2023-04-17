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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير هاري يسب زوجة أبيه الملكة كاميلا.. ماذا حدث؟

صدى البلد

بينما كانت الملكة "كاميلا باركر" تعيش دائمًا وفقًا للقواعد الملكية المتمثلة في "لا تشتكي أبدًا، لا تشرح أبدًا" ، فقد تعرضت لـ الاتهامات التي وجهها إليها ابن زوجها الأمير هاري.

في مذكرات الأمير هاري "سبير"، ادعى هاري أن كاميلا تعمدت تسريب قصص عنه وعن أفراد آخرين من العائلة المالكة إلى وسائل الإعلام من أجل إعادة بناء صورتها العامة.

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وذكر في كتبه: "لدي مشاعر معقدة حول اكتساب ثقة زوجة أبي، واعتقدت أنها ضحت بي مؤخرًا على مذبح العلاقات العامة الخاص بها".

كما كشف أنه وشقيقه الأمير ويليام توسلا لتشارلز ألا يتزوج كاميلا ، خوفًا من أن تصبح "زوجة أبيهم الشريرة"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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بينما كانت والدة هاري الأميرة ديانا على قيد الحياة، كانت كاميلا محتقرة للعديد من أفراد الجمهور الذين رأوها وكأنها تأتي بين ديانا والأمير تشارلز، كما كان في ذلك الوقت.

في مقابلة تلفزيونية للترويج للكتاب ، وصف هاري كاميلا بأنها خطرة و شريرة.

كاميلا الملكة الاتهامات الأمير هاري

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