ادعاءات بوضع الأمير هاري تحت الإقامة الجبيرة| تفاصيل

ادعى أحد الخبراء أن الأمير هاري قد يُجبر على البقاء تحت "الإقامة الجبرية" الفعلية بعد حرمانه من حماية الشرطة بمناسبة تتويج الملك.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” سيتمكن الأمير هاري من مغادرة منزل فروغمور الريفي فقط لحضور أحداث التتويج الرئيسية حيث لا يُسمح له بالحصول على تأمين ممول من دافعي الضرائب.

قال داي ديفيز ، الرئيس السابق للحماية الملكية لشرطة ميت ، للصحيفة “إذا كان هاري قلقًا بشأن سلامته كما أوضح للمحكمة العليا ، فإنه يواجه احتمال العيش بشكل أساسي رهن الإقامة الجبرية عندما يكون في منزله بالمملكة المتحدة”.

ادعاءات بوضع الأمير هاري تحت الإقامة الجبيرة

أفادت الصحيفة البريطانية ان الأمير البالغ من العمر 38 عامًا، مقيد في إجراءات قانونية مع وزارة الداخلية في المحكمة العليا بشأن قرار منعه من الحصول على ضمان من المملكة المتحدة بعد قراره بترك حياة الملوك في عام 2020.

من المعروف أن الأمير قد ربح حوالي 33 مليون جنيه إسترليني مقابل مذكراته الأخيرة سبير ، كما أنه استمتع بمجموعة متنوعة من الصفقات المربحة مع أمثال Netflix.

ومع ذلك ، سيتمتع هاري بالحماية عند حضوره الأحداث الملكية الرئيسية ، مثل التي حصل عليها في جنازة الملكة وما سيحصل عليه في حفل تتويج الملك تشارلز القادم، ولكن، لن تتم تغطية الأنشطة الاجتماعية خارج الأحداث الرئيسية ، وبالتالي سيتعين عليه توفير أمنه الخاص.