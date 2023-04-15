عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول سيدة تحصل على لقاح سرطان الثدي.. وهذا ما حدث لها

صدى البلد

حصلت سيدة على أول لقاح جديد لسرطان الثدي، فقد تلقت السيدة جينيفر ديفيس ، من ولاية أوهايو ، اللقاح المبتكر ، الذي طورته كليفلاند كلينك ، في أكتوبر 2021.

 

كانت "ديفيس" قد كافحت سابقًا سرطان الثدي السلبي الثلاثي، وقد وصلت إلى الشفاء في عام 2018، وتم اختيارها للتجربة نظرًا لوجود فرصة كبيرة لعودة السرطان.

txt

أبناء كريستيانو رونالدو يثيرون الجدل.. فيديو

txt

عامل ينفجر من البكاء داخل مطعم لهذا السبب|فيديو

الجرعة التي تلقتها هي من بين مئات اللقاحات والأدوية التجريبية للسرطان في التجارب المبكرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وجدت السيدة ديفيس ، وهي ممرضة من لشبونة بولاية أوهايو ، على بعد حوالي 60 ميلاً شمال غرب بيتسبرغ ، ورمًا في ثديها في فبراير 2018.

 

أول اختبار تم إجراؤه على نسيج مأخوذ من شخص حي للتحقق من وجود مرض - لم تجد أي دليل على الإصابة بالسرطان.

 

لكن الورم نما خلال الأشهر القليلة التالية وخضعت ديفيز لخزعة أخرى بعد أن أظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية وجود تشوهات.

 

بعد أسبوع ، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي الثلاثي السلبي وخضعت لعدة جولات من العلاج الكيميائي والإشعاعي ، بالإضافة إلى استئصال الثدي المزدوج إزالة كلا الثديين.

 

يشكل سرطان الثدي السلبي الثلاثي حوالي 10-15 في المائة من جميع سرطانات الثدي، ويطلق عليه السالب الثلاثي لأن الخلايا السرطانية لا تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين أو البروجسترون ، كما أنها لا تصنع أيًا من البروتين المسمى HER2 أو الكثير منه.

 

ما يقرب من 40 في المائة من الأشخاص المصابين بسرطان الثدي من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة من سرطان الثدي الثلاثي السلبي سيعودون للمرض بعد العلاج.

 

حوالي 91 في المائة من جميع النساء المصابات بالمرض ما زلن على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص. ومع ذلك ، إذا انتشر السرطان ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو 12 بالمائة.

 

بشكل عام ، يكون لسرطان الثدي السلبي الثلاثي بقاء أسوأ وبقاء على قيد الحياة لسبب محدد من سرطان الثدي غير السلبي الثلاثي، وخلال مواعيد المتابعة ، تعرفت على التجربة السريرية للقاح سرطان الثدي في كليفلاند كلينك.

 

تعمل الحقنة عن طريق استهداف بروتين الإرضاع المسمى α-lactalbumin ، والذي لم يعد موجودًا بعد الرضاعة في الأنسجة غير السرطانية ولكنه موجود في غالبية سرطانات الثدي ثلاثية السلبية. يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في إنتاج الحليب.

txt

رغم اعتراضه .. إيلون ماسك ينافس ChatGPT| هذا ما فعله

txt

أب ينقذ ابنته بشجاعة.. وهذا مصير الخاطف| فيديو

في حالة حدوث سرطان الثدي ، يحفز اللقاح الجهاز المناعي على مهاجمة الورم ومنع نموه، فيما كانت السيدة ديفيس هي جزء من المرحلة 1 أ من الدراسة ، والتي تشمل المرضى الذين أكملوا علاج المرحلة المبكرة من سرطان الثدي الثلاثي السلبي في السنوات الثلاث الماضية.

يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص خاليين من الأورام ولكنهم معرضون لخطر التكرار، تم إعطاؤها ثلاث جرعات من اللقاح ، كل أسبوعين على حدة. كانت آخر لقطة لها في نوفمبر 2021 ، ولم تعاني من أي آثار جانبية كبيرة.

في فبراير 2023 ، بدأت كليفلاند كلينيك في المرحلة 1 ب من التجربة السريرية، وهذه المرة ، يركز على الأفراد غير المصابين بالسرطان والمعرضين لخطر الإصابة بسرطان الثدي والذين خضعوا لعملية استئصال الثدي الوقائية لتقليل مخاطر الإصابة.

وتحتفل ديفيس ، البالغة من العمر الآن 46 عامًا ، بعامها الخامس في حالة هدوء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

الجمعة ولا السبت| البحوث الفلكية تفجر مفاجأة عن أول أيام العيد

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

القوات المسلحة: نتابع الأحداث في السودان..وتواجد قوتنا كان في إطار تدريب عسكري

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

أعلى شهادات الإدخار في البنوك المصرية .. عائدات شهرية وسنوية

الزمالك يتقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي .. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

أبناء كريستيانو رونالدو يثيرون الجدل.. فيديو

عامل ينفجر من البكاء داخل مطعم لهذا السبب|فيديو

شابة تتزوج من دمية زومبي ولديها أطفال من اللعب الأسفنجية.. ما قصتها؟

رغم اعتراضه .. إيلون ماسك ينافس ChatGPT| هذا ما فعله

أب ينقذ ابنته بشجاعة.. وهذا مصير الخاطف| فيديو

موظف ينهي حياة زملائه في العمل داخل البنك بأمريكا .. تفاصيل مروعة

احذروا.. هذا ما تحدثه القيلولة في الجسم

شاب يستفز أسدا في عرينه.. شاهد ماذا حدث| فيديو

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفسيخ الفاسد؟

تحت 500 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة بالسوق المصرية |صور

مواعيد غلق المحلات في إجازة عيد الفطر 2023 | اعرفها

البرهان : الجيش السودانى لديه قواعد عسكرية لم تُحرَك حتى الآن

رئيس الأساقفة بكاتدرائية جميع القديسين يدعو لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس القيامة

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ارتجاع المرئ خارج الجهاز الهضمي وكيفية علاجه

أخطر 8 عادات نفعلها بعد تناول الطعام | تصيبك بالأمراض

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد عن دوره في مسلسل رسالة الإمام

لو محتارة تعملى ايه.. طريقة تحضير بطاطس بأصابع اللحمة المفرومة

فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

كدا خلصت رسالتي وادعيلي بحسن الخاتمة.. آخر كلمات طبيب الغلابة قبل رحيله|فيديوجراف

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ