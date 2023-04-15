أول سيدة تحصل على لقاح سرطان الثدي.. وهذا ما حدث لها

حصلت سيدة على أول لقاح جديد لسرطان الثدي، فقد تلقت السيدة جينيفر ديفيس ، من ولاية أوهايو ، اللقاح المبتكر ، الذي طورته كليفلاند كلينك ، في أكتوبر 2021.

كانت "ديفيس" قد كافحت سابقًا سرطان الثدي السلبي الثلاثي، وقد وصلت إلى الشفاء في عام 2018، وتم اختيارها للتجربة نظرًا لوجود فرصة كبيرة لعودة السرطان.

الجرعة التي تلقتها هي من بين مئات اللقاحات والأدوية التجريبية للسرطان في التجارب المبكرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجدت السيدة ديفيس ، وهي ممرضة من لشبونة بولاية أوهايو ، على بعد حوالي 60 ميلاً شمال غرب بيتسبرغ ، ورمًا في ثديها في فبراير 2018.

أول اختبار تم إجراؤه على نسيج مأخوذ من شخص حي للتحقق من وجود مرض - لم تجد أي دليل على الإصابة بالسرطان.

لكن الورم نما خلال الأشهر القليلة التالية وخضعت ديفيز لخزعة أخرى بعد أن أظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية وجود تشوهات.

بعد أسبوع ، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي الثلاثي السلبي وخضعت لعدة جولات من العلاج الكيميائي والإشعاعي ، بالإضافة إلى استئصال الثدي المزدوج إزالة كلا الثديين.

يشكل سرطان الثدي السلبي الثلاثي حوالي 10-15 في المائة من جميع سرطانات الثدي، ويطلق عليه السالب الثلاثي لأن الخلايا السرطانية لا تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين أو البروجسترون ، كما أنها لا تصنع أيًا من البروتين المسمى HER2 أو الكثير منه.

ما يقرب من 40 في المائة من الأشخاص المصابين بسرطان الثدي من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة من سرطان الثدي الثلاثي السلبي سيعودون للمرض بعد العلاج.

حوالي 91 في المائة من جميع النساء المصابات بالمرض ما زلن على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص. ومع ذلك ، إذا انتشر السرطان ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو 12 بالمائة.

بشكل عام ، يكون لسرطان الثدي السلبي الثلاثي بقاء أسوأ وبقاء على قيد الحياة لسبب محدد من سرطان الثدي غير السلبي الثلاثي، وخلال مواعيد المتابعة ، تعرفت على التجربة السريرية للقاح سرطان الثدي في كليفلاند كلينك.

تعمل الحقنة عن طريق استهداف بروتين الإرضاع المسمى α-lactalbumin ، والذي لم يعد موجودًا بعد الرضاعة في الأنسجة غير السرطانية ولكنه موجود في غالبية سرطانات الثدي ثلاثية السلبية. يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في إنتاج الحليب.

في حالة حدوث سرطان الثدي ، يحفز اللقاح الجهاز المناعي على مهاجمة الورم ومنع نموه، فيما كانت السيدة ديفيس هي جزء من المرحلة 1 أ من الدراسة ، والتي تشمل المرضى الذين أكملوا علاج المرحلة المبكرة من سرطان الثدي الثلاثي السلبي في السنوات الثلاث الماضية.

يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص خاليين من الأورام ولكنهم معرضون لخطر التكرار، تم إعطاؤها ثلاث جرعات من اللقاح ، كل أسبوعين على حدة. كانت آخر لقطة لها في نوفمبر 2021 ، ولم تعاني من أي آثار جانبية كبيرة.

في فبراير 2023 ، بدأت كليفلاند كلينيك في المرحلة 1 ب من التجربة السريرية، وهذه المرة ، يركز على الأفراد غير المصابين بالسرطان والمعرضين لخطر الإصابة بسرطان الثدي والذين خضعوا لعملية استئصال الثدي الوقائية لتقليل مخاطر الإصابة.

وتحتفل ديفيس ، البالغة من العمر الآن 46 عامًا ، بعامها الخامس في حالة هدوء.