وثقتها الكاميرات| لحظة مؤثرة في حفل الملك تشارلز جعلت الكل يبكي.. شاهد

رصدت الكاميرات العديد من اللحظات المميزة خلال حفل تتويج الملك تشارلز، من بينها مشاهدة الأمير جورج وهو يحمل أردية جده، وهاري يمزح مع أبناء عمومته ولحظة تتويج تشارلز.

لكن لحظة واحدة جميلة حدثت بين تشارلز وابنه الأكبر الأمير ويليام، ووفقا لموقع “ياهو نيوز” خلال الحفل، بعد تتويج الملك البالغ من العمر 74 عامًا، اقترب أول من سيعتلى العرش بعد والده وقال: “أنا، ويليام، أمير ويلز، أتعهد بالولاء لك والإيمان والحقيقة سأفعل.. فساعدني يا الله”.

بعد التعهد، انحنى ويليام ليمنح والده قبلة على خده، وهي لحظة سريعة ربما لم يلاحظها الكثيرون، ثم شوهد تشارلز وهو يتكلم: "شكرًا لك يا ويليام" لابنه، الذي سيكون في يوم من الأيام ملك المملكة المتحدة وعالم الكومنولث.

لاحظ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن تشارلز بدا "عاطفيًا" عندما قبله ويليام، وقال صافي فيرس: "المرة الوحيدة التي رأيت فيها الملك يبتسم هو يبتسم عندما قبله الأمير ويليام على خده الآن" .

وتابع مدون آخر: “الملك تشارلز الثالث. بدا مرتبكًا جدًا لأن ويليام قبله”، ووأضاف متابع آخر: "أحببت هذا التعهد من قبل ويليام. لقد وجدت القبلة على خد والده في الواقع مؤثرة للغاية. أراهن أن هاري يشعر بأنه مهمل بعض الشيء" .

كان قد تنحى نجل تشارلز الأصغر، الأمير هاري عن منصبه كعضو في العائلة المالكة في عام 2020 مع زوجته ميجان ماركل.

بينما تمت دعوة كل من هاري وميجان إلى التتويج ، وافق هاري فقط على الدعوة ، لكنه لم يلعب دورًا هامًا في التتويج ، وبدلاً من ذلك جلس مع أعضاء العائلة المالكة.

قرّرت ميجان البقاء في كاليفورنيا مع الأطفال، الأمير آرتشي، أربعة أعوام، والأميرة ليليبت، واحدة، حيث يحتفل السادس من مايو بعيد ميلاد آرتشي الرابع.