كشفته الصور .. مرض غامض يهاجم الملك تشارلز يوم تتويجه

تم تتويج الملك تشارلز اليوم، لكن لا يزال الجمهور يتابع حركاته بعناية، ونظرًا لأن كل تحركاته تتم مراقبتها، فهناك شيء واحد حول الملك الجديد يبدو أنه يجذب الانتباه باستمرار عبر الإنترنت، وهو أصابعه المتورمة.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” لاحظ الناس أيضاً تورمًا في اليدين والقدمين بشكل غريب خلال اليوم الأول من جولته الملكية في الهند في عام 2019، وبالرغم من أن تشارلز في الرابعة والسبعين من العمر ويتمتع بصحة جيدة، إلا أنه قام بزيارات عديدة إلى المستشفى على مر السنين.

ولم يتطرق تشارلز أبدًا لما قد يكون سبب تورم يديه، لكن هذا التورم قد يكون بسبب تراكم السوائل في أنسجة الجسم مما يجعلها منتفخة ومتورمة، وهي حالة يُشار إليها طبيا باسم “الوذمة” ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم.

وعادة ما يحدث بسبب البقاء في نفس الوضع لفترة طويلة، أو تناول الكثير من الأطعمة المالحة، أو الحمل، أو تناول بعض الأدوية بما في ذلك بعض أدوية ضغط الدم وحبوب منع الحمل ومضادات الاكتئاب والمنشطات.

وكتب أحد المتابعين: “لم ألحظ يدي الأمير تشارلز حتى هذه الصورة. هل هو بخير؟ إنهما منتفختان للغاية”، وشوهد أيضًا وبدا كأنه مُصاب بتورم في اليدين والقدمين بشكل مؤلم خلال اليوم الأول من جولته الملكية في الهند في عام 2019 عندما خلع حذائه للدخول إلى معبد السيخ في نيودلهي.

وبحسب ما ورد أشار تشارلز مازحا إلى يديه باسم "أصابع السجق" عندما عادت صورة له بعد رحلة إلى أستراليا في عام 2012 وانتشرت على نطاق واسع، وكتب إلى صديق بعد ولادة الأمير ويليام عام 1982 ، قال: "إنه حقًا يبدو فاتح للشهية بشكل مدهش ولديه أصابع نقانق مثل أصابعي"، وفقًا لكتاب الرجل الذي سيصبح ملكًا ، بقلم هوارد هودجسون .

علقت والدة تشارلز الراحلة ، الملكة إليزابيث الثانية ، أيضًا على حجم يدي أبنائها ، حيث ورد أنها كتبت رسالة إلى مدرس الموسيقى بعد ولادته: "إنهما كبيرتان نوعًا ما ، لكنهما بأصابع طويلة رفيعة تختلف تمامًا عن أصابع يدي ، وبالتأكيد على عكس ذلك. والده. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيصبحون ".