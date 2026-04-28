استقرار أسعار السلع الأساسية في أسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق السلع الغذائية بمحافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار الملحوظ، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار الحبوب والزيوت والسكر والسمن، نظرًا لأهميتها الكبيرة في الحياة اليومية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والعوامل المناخية التي قد تؤثر على إنتاج بعض المحاصيل.

وتُعد هذه السلع من الركائز الأساسية داخل كل منزل، حيث يعتمد عليها المواطنون بشكل رئيسي في إعداد الوجبات اليومية، ما يجعل استقرار أسعارها عاملًا مهمًا في تحقيق التوازن المعيشي للأسر، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل الوادي الجديد.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن الغرفة التجارية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، سجلت الأسواق المحلية تباينًا محدودًا في الأسعار، مع استقرار نسبي في أغلب الأصناف وتوافر كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

وجاءت أسعار السكر في مقدمة السلع المستقرة، حيث تراوح سعر الكيلو بين 34 و45 جنيهًا، فيما سجلت أسعار الدقيق ما بين 20 و40 جنيهًا للكيلوجرام، مع تنوع المعروض بين الأنواع المختلفة، كما تراوح سعر زجاجة الزيت بين 70 و120 جنيهًا حسب الجودة والعلامة التجارية.

وفيما يتعلق بالحبوب، سجل الأرز أسعارًا تتراوح بين 35 و45 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفول المستخدم في التدميس بين 36 و50 جنيهًا، والفول المدشوش من 47 إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام، وسط إقبال مستمر من المواطنين.

أما السمن، فقد شهد تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار، حيث تراوح سعر الكيلو بين 90 و350 جنيهًا، وفقًا للنوع سواء بلدي أو صناعي، كما سجلت المكرونة أسعارًا تتراوح بين 35 و45 جنيهًا للكيلوجرام، مع توافر مختلف الأنواع داخل الأسواق.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد حالة من التوازن نتيجة انتظام عمليات التوريد واستقرار نسبي في تكاليف النقل، ما ساهم في تثبيت الأسعار رغم التحديات التي قد تطرأ على بعض السلع.