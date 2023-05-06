ختام مراسم التتويج.. الملك تشارلز يصل قصر باكنجهام.. شاهد

وصل الملك تشارلز وزوجتة الملكة كاميلا إلى قصر باكنجهام بعد ختام المراسم الملكية في كنيسة وستمنستر التاريخية وإعلانه ملكا على المملكة المتحدة البريطانية.

وخلال مراسم الحفل، قدم العائلة الملكية والمواطنين البريطانيين الولاء للملك الجديد معرفين به ملكة على إنجلترا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

وتقلد الملك الريغاليا وهي التاج والكرة الذهبية والصولجانات، كما تعتبر المملكة المتحدة هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تستخدم الريغاليا خلال مراسم التتويج.

وفي المرحلة الأخيرة من مراسم التتويج، تناول الملك تشارلز والملكة كاميلا من الخبز والخمر "الأسرار المقدسة" في كنيسة وستمنستر التاريخية.