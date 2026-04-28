ضبط سلع منتهية الصلاحية بمركزي الخارجة والداخلة في الوادي الجديد

ضبطت إدارة الخارجة التموينية بالوادي الجديد كمية من المواد الغذائية ومواد الطلاء. وذلك في حملة رقابية بقيادة علاء محروس، مدير الإدارة، وصلاح حلمي، مفتش بالإدارة، ومعاوني من الإدارة، وقوة من المباحث، وإدارة الداخلة في حملة تحت إشراف إسلام الجبالي، مدير الإدارة، ومشاركة كل من مجدي عطية، ومصطفى حسن، ومحمد سليمان، مفتشي الإدارة.

وجاء بيان المضبوطات كالتالي:-

- ٤٣ عبوة زبادي (سادة - فراولة)

- عدد ٣٠ عبوة عصير منتهية الصلاحية

- ٦ ساندوتش دومتي

- ١٤٥ عبوة بوهيه مختلفة الحجم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية الصحة العامة وصون حقوق المستهلكين، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتهيب مديرية التموين مواطنيها بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر:

📞 منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

📞 غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959

