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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الملك تشارلز الثالث يرتدي التاج البريطاني

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث يرتدي التاج البريطاني

توج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، وارتدى التاج الملكي في احتفالية ضخمة بكنيسة ويستمنيستر في لندن وذلك خلفًا لوالدته الملكة إليزابيث الثانيةالتي وافتها المنية في 8سبتمبر 1922 ، وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لحظة أداء الملك تشارلز الثالث القسم الملكي في مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا.

وقّع الملك تشارلز الثالث على القسم، بعد تأديته ضمن مراسم تتويجه ملكًا لبريطانيا، وبدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بمغادرته رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنجهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، إلى كنيسة ويستمنيستر من أجل التتويج، حيث اصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي، واتجهت أنظار العالم للعاصمة البريطانية لندن، لمتابعة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، والتي يحضرها العديد من قادة العالم والدبلوماسيين ومندوبي الدول.

وقال محسن حسني، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من لندن، إن عناصر الخيّالة قامت بأداء عروض مُختلفة خلال مسار الموكب المُقِل للملك تشارلز وقرينته إلى كنيسة ويستمنيسر، حيث سيتم الجانب الأبرز من التتويج، كما ستشهد سماء لندن عروضًا جوية، ضمن مراسم التتويج، وأضاف أنه تم وضع العديد من شاشات العرض الكبرى في العاصمة البريطانية، من أجل نقل مراسم التتويج بشكل مباشر؛ ولتفادي حدوث تكدس لدى الجماهير الراغبة في مشاهدة هذه المراسم.

وأشار إلى أن هناك تأمينًا كبيرًا بمحيط الشوارع المؤدية إلى القصر وأماكن إقامة وفود الدول القادمة لحضور مراسم التتويج، وتضمنت المراسم موكبًا كبيرًا بعربة "اليوبيل الماسي" تجرها 6 خيول، محفوفة بصفين من الجماهير، إذ سار حتى ميدان "ترافالجار"، وعبر "وايت خول" وحي الوزارات، قبل الوصول للكنيسة، ويُتوّج تشارلز وقرينته بوضع رئيس أساقفة كانتربري تاج القديس إدوارد على رأس الملك الجديد، ثم يُغادر تشارلز الكنيسة مُرتديًا رداء جدّه جورج السادس.

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