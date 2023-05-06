الشرطة البريطانية تلقي القبض على زعيم الجماعة المناهضة للنظام الملكي

ألقت الشرطة البريطانية القبض على زعيم الجماعة المناهضة للنظام الملكي 'الجمهورية' قبل ساعات من تتويج الملك تشارلز يوم السبت ، وأخذت منه بضع مئات من المتظاهرين الذين تجمعوا بين الحشود التي تصطف على طول طريق الموكب في وسط لندن.

وقالت ريبابليك إنها ستشن أكبر احتجاج ضد ملك بريطاني في التاريخ الحديث. وارتدى المتظاهرون قمصانا صفراء لتبرز ورفعوا لافتات كتب عليها 'ليس ملكي'.

لقد أمضوا معظم الخدمة وهم يطلقون صيحات الاستهجان أو غناء الأغاني مثل 'إنه مجرد رجل عادي'.

لكن شرطة لندن حذرت من أنها ستتخذ إجراءً إذا حاول المتظاهرون 'عرقلة الاستمتاع والاحتفال' باليوم ، وشكلوا حلقة حول المجموعة.

وقالت ريبابليك إن زعيمها جراهام سميث اعتقل صباح يوم السبت وأظهرت صورة نشرت على تويتر أنه جالس على الأرض محاطا برجال الشرطة.

وقال كيفن جون (57 عاما) وهو بائع من ديفون كان من بين المحتجين 'إنه أمر مثير للاشمئزاز ومبالغ فيه بشكل كبير.'

'كما أنه يأتي بنتائج عكسية للغاية من قبل الشرطة لأن كل ما فعلته هو خلق قدر هائل من الدعاية لنا. إنه جنون تمامًا.'

ولم تؤكد الشرطة اعتقال سميث لكنها قالت إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص للاشتباه في تسببهم في إزعاج عام وثلاثة أشخاص للاشتباه في حيازتهم مواد لإحداث أضرار جنائية فيما وصفوه 'بعملية شرطة كبيرة'.

وقالت ريبابليك إن المئات من لافتاتها صودرت.

كما جرت احتجاجات في غلاسكو باسكتلندا وكارديف في ويلز ، ورفعت لافتات تقول: 'ألغوا الملكية ، أطعموا الناس'. على وسائل التواصل الاجتماعي ، قارن الكثيرون بين أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا والأبهة والمواكب التي عُرضت في حفل التتويج.

على الرغم من أن المتظاهرين كانوا أقلية مقارنة بعشرات الآلاف الذين تجمعوا في شوارع لندن لدعم الملك ، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الدعم للنظام الملكي آخذ في التراجع وهو الأضعف بين الشباب.

مع انتقال التاج من الملكة إليزابيث إلى ابنها الأقل شعبية ، يأمل الناشطون الجمهوريون أن يكون تشارلز آخر ملك بريطاني يتوج.

وقال النائب كلايف لويس ، الذي كان من بين المتظاهرين المناهضين للنظام الملكي: 'لديها ملياردير وراثي ولد في الثروة والامتياز الذي يرمز أساسًا إلى عدم المساواة في الثروة والسلطة في مجتمعنا'.

باهظ الثمن بشكل مذهل

في لندن ، طالب المتظاهرون برئيس منتخب للدولة. يقولون إن العائلة المالكة ليس لها مكان في ديمقراطية دستورية حديثة وإن الحفاظ عليها مكلف للغاية.

وكان معظم المتظاهرين المناهضين للنظام الملكي قد تجمعوا يوم السبت في ميدان ترافالغار بجوار التمثال البرونزي للملك تشارلز الأول ، الذي قطع رأسه عام 1649 ، مما أدى إلى جمهورية قصيرة العمر.

ورفع البعض لافتات كتب عليها 'خصخصتهم' و 'ألغ النظام الملكي وليس حق الاحتجاج'.

وظهرت في لافتات أخرى صورة ميغان ، زوجة الأمير هاري نجل تشارلز ، مع عبارة 'أميرة الشعب' ، و 'حفظ الله الملك' مع صورة لاعب كرة القدم الراحل بيليه.

منذ أن أصبح تشارلز ملكًا في سبتمبر الماضي ، كانت هناك احتجاجات في الأحداث الملكية. تمت مضايقته في حدث يوم الكومنولث في وستمنستر أبي في مارس واستُهدف بالبيض في يورك في نوفمبر.

كما أعادت وفاة الملكة إشعال الجدل في أجزاء أخرى من العالم ، مثل أستراليا وجامايكا ، حول الحاجة إلى الاحتفاظ بتشارلز كرئيس للدولة.

قالت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إنها قررت عدم إضاءة أشرعة دار أوبرا سيدني للاحتفال بالتتويج من أجل توفير المال.

في حين أن العديد من الممالك الأوروبية الأخرى جاءت وذهبت ، أو تضاءلت كثيرًا من حيث الحجم والأهمية ، ظلت العائلة المالكة البريطانية مرنة بشكل ملحوظ.

في بريطانيا ، تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية السكان ما زالوا يريدون العائلة المالكة ، لكن هناك اتجاه طويل الأمد لتراجع الدعم.

أظهر استطلاع أجرته YouGov الشهر الماضي أن 64٪ من الناس في بريطانيا قالوا إنهم لا يهتمون أو لا يهتمون بالتتويج. بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا ، ارتفع عدد الذين أبدوا اهتمامًا ضئيلًا أو معدومًا إلى 75 ٪.

يقوم أكثر من 11000 ضابط شرطة بدوريات للتتويج ، وهو أكبر حدث احتفالي يقام في العاصمة البريطانية منذ 70 عامًا.