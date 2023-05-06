إعلامي: تاج الملك تشارلز يتخطى ثمنه الـ 3 مليارات دولار |فيديو

قال الإعلامي حسام الدين حسين، إن تاج الملك تشارلز الثالث التي توج به اليوم تقدر قيمته بـ 3 مليارات دولار وربما يتعدي هذا الثمن في أيامنا هذه.

وأضاف "حسام الدين حسين" خلال برنامجه "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور الفضائية، أن معظم المجوهرات المزين بها التاج الملكي البريطاني جاءت من داخل المستعمرات البريطانية التي كانت تستعمرها بريطانيا في العهد الماضي.

من جانبه تابعت الإعلامية هبة جلال، أن مراسم تتويج الملك في بريطانيا لا تتكرر كثيراً ، مشيرة إلى أن التتويج السابق للملكة كان منذ 70 عاما، ولكن إذا تم وضع المشهدين بجانب بعضهما نجد اختلافاً كبيراً بينهما.