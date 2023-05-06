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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يهنئ الملك تشارلز والملكة كاميلا بتتويجهما

صدى البلد

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا والملكة كاميلا بتتويجهما اليوم /السبت/، مؤكدا أنهما "صديقا فرنسا" .

وقال ماكرون - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "أهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بتتويجهما، فهما "صديقا فرنسا"، معربا عن فخره بالوقوف إلى جانبهما في هذا اليوم التاريخي.

وحضر الرئيس الفرنسي ماكرون وقرينته بريجيت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بحضور مئات من روساء الدول العالم، بالاضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية المحلية والدولية في كنيسة ويستمنستر في لندن.

وشهدت بريطانيا، اليوم مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، في طقوس دينية مهيبة تعود إلى ألف عام من التاريخ والتقاليد، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نحو 100 من ملوك ورؤساء دول العالم.

وبدأ اليوم التاريخي ب "موكب الملك" الذي توجه في عربة اليوبيل الماسي الملكية من قصر باكنجهام إلى كنيسة ويستمنستر. واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

وبمجرد حضور الملك إلى الكنيسة بدأ الاحتفال تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية، الذي قام بوضع تاج القديس إدوارد على رأس تشارلز الثالث ، بعد مراسم التتويج التقليدية، ليتوج رسميا ملكا للمملكة المتحدة. 

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