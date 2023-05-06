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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي توجّه نداءً عاجلاً بتقديم المساعدة للسودان

منظمة التعاون الأسلامي
منظمة التعاون الأسلامي

وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي السيد حسين إبراهيم طه، اليوم السبت، نداء عاجلًا في بيان إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الإنسانية والجهات الدولية المختصة بتقديم المساعدات العاجلة إلى السودان بسبب التدهور للوضع الإنساني الذي تواجهه السودان في الوقت الحالي.

ووجّه الأمين العام للمنظمة دعوة للمانحين للتركيز على توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان كما حثهم على دعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.

وجدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعوته إلى الاحترام الكامل للمبادئ والمعايير الإنسانية ودعا إلى تسهيل توصيل المساعدة الإنسانية للمحتاجين في أجزاء مختلفة من البلاد.

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