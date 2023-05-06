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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الصحة يكشف مفاجأة عن متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، أن متلازمة ما بعد كورونا لازالت قيد البحث العلمي على مستوى العالم والمؤسسات الصحية وحتى هذه اللحظة ليس هناك إجماع صحي عالمي على خصائص بعينها لكنه عاد وذكر أن أهم ما تم رصده في متلازمة ما بعد الاصابة هي فقدان البعض لحاسة الشم حتى بعد التعافي.

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وتابع مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" تم رصد إستمرار فقدان حاسة الشم ولكن حتى هذه اللحظة هناك أبحاث أن متلازمة مابعد كورونا لم تصل إلى يقين طبي تتحدث عن حالات الاعياء العام والاضطراب النفسي وإلتهابات عضلة القلب".


مواصلاً : " السؤال هل واسعة الانتشار ؟ الحقيقة لا لكن لازال البحث مستمراً ولم يس هناك إجماع صحي ولكنه منعقد  وماهو متداول أنه مازال بعض الناس لم يعد لهم حاسة الشم".


وأعلنت  منظمة الصحة العالمية، إن "كوفيد -19" لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية بعد أكثر من ثلاث سنوات على إعلانه كذلك.حيث ناقشت لجنة الطوارئ الخاصة باللوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية وضع الجائحة، الخميس، في اجتماعها الخامس عشر بشأن Covid-19، ووافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على ضرورة إنهاء إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة على المستوى الدولي.

الاصابة بكورونا الإعلامية لميس الحديدي الدكتور حسام عبد الغفار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الصحة العالمية المتحدث باسم وزارة الصحة برنامج كلمة أخيرة

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