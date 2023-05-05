"خطر حقيقي".. متحدث الصحة يحذر من "مختبر الصحة العامة بالسودان"

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة الخطر الذي قد يسببه مختبر الصحة العامة في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد دخوله في حيز الأزمة الدائرة بالسودان.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، إن هذا المختبر، ليس مختبرًا بيولوجي، وإنما مختبر خاص بالأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والحصبة، ولا يوجد انتشار فيروسي، ولكن الخطر الحقيقي في تعامل غير المتخصصين بطريقة خاطئة، مما قد يؤدي لإصابته بالعدوى.

متابعة دورية للقادمين من السودان

وواصل :"رافعين درجة الاستعداد فيما يتعلق بالأمراض المعدية، ولكن كمزيد الطمأنينة رفعنا درجة الاستعداد، وهناك رفع درجة الاستعداد الصحي في المنافذ المختلفة، وخاصة المرتبطة بالسودان خلال تلك الفترة، كما يوجد متابعة دورية للقادمين من السودان".