إصابات خطيرة.. بيان عاجل من وزارة الصحة السودانية

أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 أبريل وحتى يوم 1 مايو 2023م بالمركز والولايات.

وأوضح التقرير هدوء في كافة الولايات عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.

حيث سجلت الصحة السودانية 6 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 1مايو دون تسجيل اي حالة وفاة بالمستشفيات فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور .



وأوضحت الصحة أن إجمالي الإصابات 4926 حالة إصابة و 550 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان .

وكشف التقرير عن عدد 569 حالة هي تراكمي الحالات المحولة لولاية الجزيرة بالإضافة للمجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة في ولاية الخرطوم حيث كانت هناك عدد من المبادرات التي اسهمت في زيادة تشغيل المستشفيات.