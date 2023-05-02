عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات خطيرة.. بيان عاجل من وزارة الصحة السودانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 أبريل وحتى يوم 1 مايو 2023م بالمركز والولايات.

وأوضح التقرير هدوء في كافة الولايات عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.

حيث سجلت الصحة السودانية 6 إصابات بولاية الخرطوم بتاريخ 1مايو دون تسجيل اي حالة وفاة بالمستشفيات فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور . 
  
وأوضحت الصحة أن إجمالي الإصابات  4926 حالة إصابة و 550 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان  .

وكشف التقرير عن عدد 569 حالة هي تراكمي الحالات المحولة لولاية الجزيرة بالإضافة للمجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة في ولاية الخرطوم حيث كانت هناك عدد من المبادرات التي اسهمت في زيادة تشغيل المستشفيات.

وزارة الصحة السودانية وفيات السودان إصابات السودان الوضع في السودان حرب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إصابات خطيرة.. بيان عاجل من وزارة الصحة السودانية

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

محمود مسلم: حديث الرئيس السيسي للصحيفة اليابانية مهم لنقل حقيقة ما يجري في المنطقة

ماذا سيحدث في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني؟.. رئيس الأمانة الفنية يجيب

انتهاء هيمنة الأخضر.. دول كبرى تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

رأس مومياء مصرية في مزاد ببريطانيا.. وزاهي حواس يفجر مفاجأة عنها

جوردي ألبا يقود برشلونة للفوز على أوساسونا ويقربهم من لقب الدوري الإسباني

أبو الغيط: الدول العربية ترغب في عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

بلاش حلبة وبسطرمة.. هاني الناظر يحذر من هذه الأطعمة في الصيف

تفاصيل صادمة عن مرض مصطفى درويش المتسبب فى وفاته..تعرف على أعراضه

السياحي والقرعة بري وجوي| التكاليف الكاملة لرحلة الحج بالتفصيل

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ