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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: إنخفاض ملحوظ في معدلات وفيات كورونا في مصر

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، إن الصحة العالمية أعلنت عن إنخفاض حالات الوفاة التي تكون بسبب الإصابة بفيروس كورونا في جميع دول العالم.

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وأضاف "حسام عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن في الآونة الأخيرة أصبح هناك متحورات لفيروس كورونا مثيرة للاهتمام وهذا وارد حدوثه بشكل كبير منذ البداية ولكن لا تتعلق هذه المتحورات بسرعة الإنتشار.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن الحالات التي تصاب بفيروس كورونا قليلة ولا تحتاج الدخول الي المستشفي وانخفاض واضح في معدلات الوفيات ولم يثبت وجود آخر متحورات اوميكرون.

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