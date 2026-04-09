شؤون عربية النواب : استهداف المدنيين سياسة إسرائيلية متكررة .. ونطالب بتحرك دولي عاجل

تتقدم لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب, برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة, بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب اللبناني الشقيق، وإلى أسر الضحايا جراء الاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، سائلةً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وأن يمنّ على المصابين بالشفاء.

وإذ تعرب اللجنة عن تضامنها الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، فإنها تدين الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأحياء السكنية والبنية التحتية، في نهج متكرر يكرّس استهداف المدنيين كسياسة ثابتة، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتحمّل اللجنة المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية استمرار الصمت تجاه هذه الانتهاكات، وتطالب بتحرك عاجل وفوري لوقف هذا العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما تؤكد اللجنة دعمها الكامل لكل ما يحفظ سيادة لبنان وسلامة شعبه.