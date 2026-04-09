صناعة النواب تفتح ملف المصانع المتعثرة: مواجهة حاسمة لإنقاذ الإنتاج

​تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، الثلاثاء القادم عدد من الملفات الهامة للقطاع الصناعي ، وفي مقدمتها أزمة المصانع المتعثرة، وسبل تهيئة البيئة الاستثمارية للمنتج المحلي وذلك بحضور رئيسة هيئة التنمية الصناعية.



و​تتصدر مناقشات اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب ، لمطالبة الحكومة بالكشف عن استراتيجيتها لدوران عجلة الإنتاج في المصانع المتعثرة.

ووجهت النائبة في طلبها تساؤلات عن مدى وجود إحصاء دقيق لعدد هذه المصانع، خاصة وأن أسباب التعثر تتنوع ما بين أزمات مالية، وفنية، وإجرائية.



​كما شددت على ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع المصانع التي توقفت نتيجة سوء الإدارة، مؤكدة أن دعم هذا القطاع هو السبيل الوحيد لتعزيز الحصيلة الدولارية، وتقوية الجنيه المصري من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

​وفي سياق متصل، تناقش اللجنة ايضا طلب النائبة آمال عبد الحميد بشأن توفير بيئة مواتية للمستثمر المحلي لتشجيعه على توسيع نشاطه.

كما يتضمن الطلب حزمة من المقترحات لدعم الشركات الوطنية، تشمل إعفاءات ضريبية وتخفيضات مالية لدعم عمليات البحث والتطوير، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير القطاع الصناعي ليواكب المنافسة العالمية بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الفجوة الاستيرادية.