متحدث التنمية المحلية : تشكيل فرق عمل لإقرار تعريفة الركوب الجديدة

أكد خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية معلقاً على تحريك تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار السولار قائلاً : “أنه منذ مساء الأربعاء وغرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة أجرت إتصالات مكثفة مع المحافظين وذلك لتشكيل فرق عمل على مستوى المحافظات لإقرار التعريفات الجديدة”.



وكشف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"أنهم يتأكدون طوال اليوم من تطبيق المحافظات تعليمات تعريفة المواصلات الجديدة ونشرها في شكل بنرات و«ستيكرات» في المواقف وعلى السيارات لمنع الاستغلال.



مؤكداً أن “هناك ارتفاع طفيف في أسعار تعريفة المواصلات بعد زيادة سعر السولار بقيمة جنيه واحد وأن ضمان إستمرارية إستقرار التعريفات يتم عبر المتابعة المستمرة عبر غرف العمليات

وكشف، عن تخصيص أرقام للشكاوى في غرفة العمليات بالوزارة عن مخالفة زيادة التعريفة، وهي 01103111761- 01150606783، مؤكدًا أن المخالفات ستطبق وفقًا لقانون المرور على السائق والسيارة وهي مخالفات رادعة تصل لسحب رخص السيارة، محذرا السائقين المخالفين، قائلًا:" أي سائق مخالف سيخضع للقانون ".



وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع سعر لتر السولار جنيه واحد، وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية الخميس الماضي ، وذلك بعد اجتماعها أمس الأربعاء، وذلك حسب بيان وزارة البترول .