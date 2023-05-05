لن تتجاوز الـ 10%..التنمية المحلية تكشف تفاصيل تعريفة الركوب الجديدة

تحدث خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن زيادة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة، قائلا: الوزارة تعمل جاهدة منذ أول أمس على متابعة الأوضاع على أرض الواقع، وذلك للتأكد من الإعلان عن تعريفة الأجرة الجديدة.



وأضاف “خالد قاسم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”، أنه تم وضع لوحات بالتعريفة الجديدة داخل المواقف والأحياء، كما أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع كافة المحافظات وآليات تطبيق التعريفة الجديدة.



واسترسل: أن زيادة أسعار تعريفة الركوب، بعد رفع سعر السولار، لن تتجاوز الـ 10%، وذلك بالنسبة للخطوط الجديدة، منوها بأن كل خط سير مرتبط بقيمة محددة يتم تحديدها.

وأكمل: أن غرفة العمليات تتابع سعر التعريفة في كافة المحافظات، وفي حالة عدم التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، سيتم التعامل معهم وفقا للقانون.



ونوه بأن وزارة التنمية المحلية وفرت أرقام هاتف جديدة لتلقي الشكاوي من كافة المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن الخاص بمبادرة صوتك مسموع ورقم الواتس أب.