برلماني يُشيد باكتشاف «إيني» الجديد ويؤكد: يدعّم أمن الطاقة ويُعزّز الاقتصاد

أشاد الدكتور نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بالإعلان الأخير لشركة إيني عن اكتشاف جديد للغاز والمكثفات في امتياز التمساح بشرق البحر المتوسط، مؤكدا أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد “العطار” في تصريح خاص أن نجاح حفر بئر “دينيس دبليو 1” وما تشير إليه التقديرات من احتياطيات ضخمة تصل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المكثفات، يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في قطاع الطاقة، خاصة في مناطق البحر الأبيض المتوسط الواعدة.

وأوضح أن هذا الاكتشاف يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف أن قرب الاكتشاف الجديد من البنية التحتية القائمة يُعد ميزة استراتيجية تتيح سرعة إدخاله إلى مرحلة الإنتاج، مما يسهم في دعم الإمدادات المحلية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير مستقبلًا.